Giornata meravigliosa a Manfredonia, spiaggia libera affollata anche stamani

Evoluzione meteo Puglia

, 09 giugno 2020. Come domenica scorsa, anche stamani sono stati tanti i cittadini apresenti sulla spiaggia libera, in zona Castello, per godere della bella giornata di sole.

MARTEDI’: la pressione torna ad aumentare; giornata all’insegna della variabilità con addensamenti maggiori su rilievi e zone interne con possibilità per qualche fenomeno pomeridiano, anche sottoforma di rovescio o breve temporale. Temperature in aumento, venti da NO, deboli con rinforzi, mari poco mossi o mossi

VARIABILITÀ IN QUESTA PRIMA PARTE DI SETTIMANA CON ROVESCI O TEMPORALI POMERIDIANI. Una saccatura atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale influenzerà parzialmente anche le condizioni meteorologiche delle nostre regioni di Sud-Est. Ne conseguirà in questi primi giorni della settimana una fase variabile con rovesci anche temporaleschi, più frequenti nelle ore più calde. Temperature senza particolari variazioni con valori tutto sommato gradevoli ed in linea con le medie del periodo. (fonte: 3bmeteo.com)