Putignano, giovanissimi e ubriachi si scagliano contro militare Esercito

Putignano. Nella mattinata della scorsa domenica, i Carabinieri della Stazione di Putignano hanno arrestato, al termine di una aggressione, due giovanissimi di 18 anni, residenti nel rione di San Pietro Piturno di quel comune. I due dovranno difendersi dalla accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. I Carabinieri, alle ore 06.00 di domenica mattina, allertati dalle numerose telefonate pervenute al “112”, sono intervenuti presso un esercizio commerciale del posto dove due giovanissimi, in evidente stato di ebbrezza, avevano selvaggiamente picchiato un caporal maggiore dell’ Esercito Italiano, libero dal servizio, intervenuto per indurre i predetti a farli smettere dal molestare alcuni avventori.

Infatti, era bastato il semplice invito a desistere dai loro comportamenti molesti, formulato dal militare, che i due giovani avevano iniziato ad aggredire il predetto con calci e pugni, lanciandogli contro anche delle bottiglie di vetro. Il militare è dovuto ricorrere alle cure mediche presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale “ Santa Maria degli Angeli” dove è stato curato per le ferite e contusioni riportate. I due autori della rissa sono stati individuati e bloccati dalla pattuglia dell’Arma immediatamente giunta sul posto e una volta ricostruita la dinamica dell’evento, sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.