Scadenza contratti servizio TPL, F.A.I.S.A. – CONF.A.I.L. “Landella, cosa è stato fatto?”

, 09 giugno 2020. “Il 30/06/2020 scade la proroga del contratto di servizio per la gestione del TPL nella Città di Foggia da parte di ATAF, proroga concessa in emergenza a norma dell’art. 5 comma 5 della delibera (CE) n. 1370/2007 in attesa che la Provincia di Foggia pubblichi i bandi di gara per individuare i nuovi gestori del TPL urbano ed extraurbano”.

La “F.A.I.S.A. – CONF.A.I.L. chiede al Comune di Foggia cosa è stato fatto, visto che questa situazione, a pochi giorni dalla scadenza del 30/06/2020, sta mettendo in agitazione il personale, preoccupato del proprio futuro e quello delle loro famiglie, anche alla luce delle molteplici voci che girano circa un presunto interessamento ai chilometri gestiti da ATAF da parte di un imprenditore del settore della Provincia di Foggia, voci smentite dal Presidente ATAF, ma che comunque non ha sortito l’effetto di calmare il personale. Alla luce di quanto esposto, sarebbe opportuno una smentita da parte del Sindaco di Foggia circa le voci che circolano e un pronunciamento dello stesso sulla possibilità che il servizio continui ad essere svolto da ATAF ancora in house, così come affermato dal Presidente, visto che a gare non ancora emanate è ancora possibile per il Comune di Foggia proseguire l’attuale gestione.”.