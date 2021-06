Casa Sollievo, Giuliani: “Siamo ancora in attesa degli aiuti del Governo”

San Giovanni Rotondo, 09/06/2021 – (gazzettamezzogiorno) Michele Giuliani, direttore generale e vicepresidente del consiglio d’amministrazione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, ha cominciato a trattenere il fiato la sera del primo marzo 2020. «Due pazienti positivi al Covid, proprio quella sera, quando di questo nemico sconosciuto nessuno sapeva ancora nulla».

Nel febbraio del 2020 l’ospedale Casa Sollievo era una macchina lanciata a tutta velocità: circa 60mila degenze al mese, 3000 dipendenti, un’utenza giornaliera di oltre 5000 persone, tra pazienti, familiari e operatori sanitari. Dal primo marzo, necessariamente, la macchina comincia a frenare.

“Dopo un anno i conti non tornano”

«Dopo un anno i conti non tornano. Tutti i grandi ospedali nazionali aspettano aiuti dal Governo. Aiuti ampiamente annunciati, ma rimasti, appunto, un annuncio». Perché questo affanno economico? «Perché siamo passati da 60mila degenze ad appena la metà, perché i ricoveri ordinari sono stati sospesi, rianimatori ed anestesisti sono tutti dedicati al Covid». Per questo avete bisogno di aiuti? «Vorrei anche ricordare che mentre tutte le realtà produttive hanno tratto sollievo dalla cig per il personale dipendente, noi non abbiamo potuto mettere in cig nessuno, perché tutto il personale è stato prezioso in questo anno». (gazzettamezzogiorno)