Bari, 9 giugno 2021. Nella giornata di domani, 10 giugno, sulla strada statale 89 dir/B “Garganica” saranno disposte brevi interruzioni momentanee della circolazione tra Mattinata e Monte Sant’Angelo per consentire l’esecuzione di riprese cinematografiche.

Il traffico sarà regolato con indicazioni sul posto.

