Dati vaccinazione Puglia, Amati: “Immunità di popolazione il 5 settembre”

Foggia, 09 giugno 2021. “Abbiamo recuperato altri tre giorni rispetto a ieri nel programma di raggiungimento dell’immunità di popolazione. Di questo passo, infatti, l’obiettivo sarà raggiunto il 5 settembre”.

Nel frattempo mi piacerebbe che ci organizzassimo al meglio per vaccinare tutti i ragazzi, così da avviare con tranquillità l’anno scolastico 2021-22”. Lo dichiara il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:07.

Ieri, martedì 08 giugno, sono state somministrate 36.417 dosi.

-5.154 rispetto a lunedì 07,

+6.539 rispetto a domenica 06,

-4.653 rispetto a sabato 05.

Ad oggi sono state consegnate 2.837.585 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 2.697.851.

Nello specifico sono 1.856.103 le prime dosi e 841.748 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 139.734 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 46,95% (nella classifica nazionale in posizione numero 6 e sopra la media nazionale del 45,78%) mentre il 21,29% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 7 e sotto la media nazionale del 20,87%). Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata che con due dosi, il 5 settembre 2021.

Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 682.600, di cui 573.368 dosi somministrate. Giacenza 109.233. Il 72,21% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, martedì 08 giugno, sono state somministrate 6.972 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), +1.443 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.793.335, dosi somministrate 1.799.661. Giacenza 0. Il 45,36% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, martedì 08 giugno, sono state somministrate 21.696 dosi di Pfizer/BioNTech, -9.677 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 257.200, dosi somministrate 232.515. Giacenza 24.685. Il 49,81% dei vaccinati attende la seconda dose. Ieri, martedì 08 giugno, sono state somministrate 5.054 dosi di Moderna, +3.670 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 104.450, di cui 92.307 dosi somministrate. Giacenza 12.143.

Ieri, martedì 08 giugno, sono state somministrate 2.695 dosi di Janssen, -590 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in quarta posizione nella classifica generale nazionale: su 2.837.585 dosi consegnate, sono state somministrate 2.697.851, pari al 95,1%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Quinta per la fascia +90 (103,5%);

Quinta per fascia 80/89 (96,14%);

Prima per fascia 70/79 (90,93%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

Undicesima per la fascia 90+ (86,1%)

Nona per la fascia 80/89 (85,5%)

Settima per la fascia 70/79 (42,4%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 3 giugno – 9 giugno 2021, in Puglia sono state somministrate 243.866 dosi, cioè 25.940 dosi in più rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.