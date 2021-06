Euro2020 al via. Tutto quello che bisogna sapere

Italia vs Turchia, allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 11 giugno inaugurerà ufficialmente la 16ma edizione degli Europei di calcio.

La più prestigiosa manifestazione calcistica continentale durerà fino all’11 luglio, e vedrà il suo epilogo nella finale di Wembley. Il torneo che avrà un programma di 22 giorni sarà itinerante e toccherà undici città europee, che hanno consentito l’afflusso, seppur parziale dei tifosi. La denominazione di “Euro 2020”, nonostante lo slittamento di un anno causa Covid, è stata confermata per motivi economici e di praticità.

Questa la composizione dei sei gironi:

A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca

E: Spagna, Svezia, Polonia,. Slovacchia

F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania

Rispetto ad Euro 2016 non cambia il regolamento. Al termine della prima fase si qualificano, per gli ottavi di finale, le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi, insieme alle quattro migliori terze (stabilite in base a punti ottenuti e differenza reti). Dagli ottavi in poi sarà eliminazione diretta in gara unica fino alla finale di Wembley.

CALENDARIO EUROPEI: DOVE VEDERE LE PARTITE SU RAI E SKY

Il palinsesto delle partite trasmesse per Euro 2021, giorno per giorno: dove vedere le partite del torneo in tv

(FONTE GOL.COM)

Euro 2020, previsto però nel 2021, parte l’11 giugno 2021 e terminerà l’11 luglio dello stesso anno. Sono state comunicate le gare che verranno trasmesse in tv, sulla Rai in chiaro o su Sky, che detiene il pacchetto completo. 27 partite, non in esclusiva, invece, per l’emittente nazionale.

FASE A GIRONI

11/6 21.00 Italia-Turchia RAI-SKY

12/6 15.00 Galles-Svizzera RAI-SKY

12/6 18.00 Danimarca-Finlandia SKY

12/6 21.00 Belgio-Russia RAI-SKY

13/6 15.00 Inghilterra-Croazia RAI-SKY

13/6 18.00 Austria-Macedonia del Nord SKY

13/6 21.00 Olanda-Ucraina RAI-SKY

14/6 15.00 Scozia-Repubblica Ceca SKY

14/6 18.00 Polonia-Slovacchia SKY

14/6 21.00 Spagna-Svezia RAI-SKY

15/6 18.00 Ungheria-Portogallo SKY

15/6 21.00 Francia-Germania RAI-SKY

16/6 15.00 Finlandia-Russia SKY

16/6 18.00 Turchia-Galles SKY

16/6 21.00 Italia-Svizzera RAI-SKY

17/6 15.00 Ucraina-Macedonia del Nord SKY

17/6 18.00 Danimarca-Belgio SKY

17/6 21.00 Olanda-Austria RAI-SKY

18/6 15.00 Svezia-Slovacchia SKY

18/6 18.00 Croazia-Repubblica Ceca SKY

18/6 21.00 Inghilterra-Scozia RAI-SKY

19/6 15.00 Ungheria-Francia SKY

19/6 18.00 Portogallo-Germania RAI-SKY

19/6 21.00 Spagna-Polonia RAI-SKY

20/6 18.00 Svizzera-Turchia SKY

20/6 18.00 Italia-Galles RAI-SKY

21/6 18.00 Macedonia del Nord-Olanda SKY

21/6 18.00 Ucraina-Austria SKY

21/6 21.00 Finlandia-Belgio RAI-SKY

21/6 21.00 Russia-Danimarca SKY

22/6 21.00 Croazia-Scozia SKY

22/6 21.00 Repubblica Ceca-Inghilterra RAI*-SKY

23/6 18.00 Slovacchia-Spagna SKY

23/6 18.00 Svezia-Polonia SKY

23/6 21.00 Portogallo-Francia RAI*-SKY

23/6 21.00 Germania-Ungheria SKY

OTTAVI DI FINALE

26/6 18.00 Da definire-Da definire SKY

26/6 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

27/6 18.00 Da definire-Da definire SKY

27/6 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

28/6 18.00 Da definire-Da definire SKY

28/6 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

29/6 18.00 Da definire-Da definire SKY

29/6 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

QUARTI DI FINALE

2/7 18.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

2/7 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

3/7 18.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

3/7 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

SEMIFINALI

6/7 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

7/7 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

FINALE

11/7 21.00 Da definire-Da definire RAI-SKY

La Uefa ha concesso l’ampliamento delle rose di tutte le nazionali partecipanti che passeranno da 23 a 26 giocatori per eventuali positività al Coronavirus. Continuerà però ad essere 23. Per disputare regolarmente le partite previste dal calendario, ciascuna nazionale dovrà avere almeno tredici giocatori, compreso un portiere. Ogni nazionale potrà utilizzare un massimo di cinque cambi nei tempi regolamentari, da effettuare con non più di tre slot (interruzioni di gioco). Ai tempi supplementari sarà possibile effettuare una sesta sostituzione.

A cura di Antonio Monaco, 09 giugno 2021.