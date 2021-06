fFoggia, 09 giugno 2021. “Stiamo lavorando a un documento programmatico in cui raccogliere tutte le nostre istanze culturali e relative alle politiche giovanili”. Così i ragazzi del gruppo Ottavia anticipano quello che sarà un programma da presentare alle varie forze politiche nei prossimi giorni: “Raccogliamo contenuti e metodo spirandoci al ‘Movimento Puglia del futuro’ che sottopose il programma ai candidati alle regionali.

La politica foggiana ha scelto di non scegliere alle comunali del 2019, il M5s non si è schierato al ballottaggio, il centrodestra ha puntato sugli stessi nomi, come a sinistra a parte qualche spiraglio”.

L’idea di una coalizione con il centrosinistra non è esclusa, se ci fossero elezioni: “Alcuni auspicano il commissario a vita in questi giorni, fra i primi atti del commissario Magno abbiamo apprezzato la manifestazione di interesse per il riutilizzo di beni sequestrati alla mafia a uso alloggi. Ma la democrazia tornerà e bisogna farsi trovare pronti”. Un impegno diretto in politica, magari con un loro candidato consigliere?: “Non è escluso ma è presto per parlarne”.