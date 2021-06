Manfredonia, Oasi Lago Salso: una telenovela con punte trash

Manfredonia, 09/06/2021 – (ambienteambienti) E così, come lo stolto che guarda il dito quando il saggio indica la Luna, così le prospettive e le dinamiche di un territorio finiscono a beghe di condominio, sottovalutando l’aspetto naturalistico e facendo prevalere quello personale.

Per capire questo ulteriore botta e risposta è necessario, però, fare un passo indietro. Come evidenziato in un precedente articolo su A&A, il WWF e Pro Natura avevano sollecitato l’attenzione su un aspetto molto importante che riguarda l’Oasi Lago Salso, zona umida costiera che rientra nel Parco Nazionale del Gargano. La denuncia riguardava il rischio di alterare la biodiversità del territorio a causa della trasformazione di una parte consistente dei terreni vincolati alla creazione di habitat naturali in campi coltivati. Dalle associazioni era arrivato pertanto l’invito alle istituzioni ad attivarsi con interventi immediati.

Il giudizio di Pazienza: “Becere strumentalizzazioni”

A questa sollecitazione è arrivata la replica dell’Ente Parco, che ha bollato le denunce come “mistificazioni della realtà e becere strumentalizzazioni”.

In particolare, il Presidente Pasquale Pazienza, "già consapevole dell'infondatezza della segnalazione" – come recita una nota dell'Ente Parco -, ha operato un sopralluogo tecnico per dare definitiva certezza alla inesistenza della reclamata violazione di norme sulla tutela dell'habitat nell'Oasi Lago Salso. Il sopralluogo (svolto congiuntamente dagli organi di PG Carabinieri forestali, sezione parchi, dai funzionari dell'Ente parco e dall'agronomo delegato della Oasi Lago Salso SpA) "è terminato con la redazione di un verbale ufficiale, nel quale è stata acclarata l'assoluta inesistenza delle questioni sollevate nella segnalazione".