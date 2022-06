Bordo: “Bozza su autonomia differenziata non ci soddisfa”

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/06/2022 – “Sull’autonomia differenziata sarebbe il caso di evitare fughe in avanti e forzature. La bozza che circola non ci soddisfa perchè rischia di allargare il già pesante divario esistente tra le regioni del nord e quelle del sud.

Il PD non condivide di anticipare l’applicazione dell’autonomia differenziata rispetto all’attuazione dei Lep e considera sbagliato il riferimento alla spesa storica per la ripartizione delle risorse perché significherebbe cristallizzare le disuguaglianze tra le regioni e garantire il finanziamento dei servizi dove questi già esistono. E poi pensiamo che nella proposta sia necessario introdurre anche la perequazione infrastrutturale in favore del mezzogiorno. Servono queste correzioni per evitare che l’autonomia differenziata diventi molto penalizzante per le regioni del sud. Diversamente non saremmo d’accordo”.

Lo riporta il deputato PD e componente delle Commissioni Giustizia e Vigilanza Rai Michele Bordo.