Celentano sui social: “Vorrei tanto che Foggia fosse così!“

FOGGIA, 09/06/2022 – (ultimaparola) Celentano, nato nel 1938, è vissuto sempre a Milano, dove i suoi genitori, Leontino e Giuditta, erano arrivati dalla Puglia e precisamente da Foggia, passando prima dal Piemonte, per cercare lavoro. Lo showman non ha mai dimenticato le sue origini e, prendendo spunto da uno scatto con un panorama marittimo, spiega: “Vorrei tanto che Foggia fosse così!“.

Gli fanno eco alcuni suoi fan e conterranei d’origine, in particolare qualcuno scrive: “Se a Foggia ci fosse il mare, sarebbe una piccola Bari“. Dietro tutto questo c’è comunque l’orgoglio per le sue radici, che porta sempre con sé. Da qualche anno, tiene i contatti con i fan attraverso un profilo social che di quando in quando aggiorna con riflessioni sull’attualità.

Un profilo Instagram seguito da oltre 67 mila follower, una cifra che dimostra quanto Adriano sia ancora un personaggio influente nella cultura italiana. Dalla sua pagina web, Adriano si lascia andare anche a qualche riflessione malinconica e mettendo a nudo qualche lato di sé stesso più profondo. In questo post di qualche tempo fa, vediamo quale sarebbe uno dei suoi più profondi desideri. (ultimaparola)