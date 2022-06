Chi è Roberto Boscaglia: per il Foggia un tecnico esperto e vincente

StatoQuotidiano.it Foggia, 09 Giugno 2022. Roberto Boscaglia è il nuovo tecnico del Foggia, che succede a Zeman sulla panchina rossonera. Il tecnico gelese, 54 anni, è l’identikit dell’allenatore esperto e vincente che Canonico aveva preannunciato per la nuova programmazione. Dopo una carriera da centrocampista offensivo, inizia il suo percorso da allenatore sedendosi sulla panchina del Licata nel campionato di Eccellenza. La prima promozione la ottiene nell’Alcamo, conducendo la squadra in serie D e nell’annata successiva si ripete a Nissa. A Trapani, in 4 anni, riesce a condurre i granata fino alla storica promozione in cadetteria nella stagione 2012-2013, che gli vale il riconoscimento ambito della Panchina D’oro. Esperienze in serie B anche a Brescia e Novara. Nel 2018 diventa tecnico dell’Entella, dove vincerà per la seconda volta un campionato di serie C e restando in sella fino al 2021. Sfortunata la sua ultima parentesi a Palermo, con risultati altalenanti che lo portano all’esonero, fino ad oggi e all’occasione di rinverdire i fasti della gloriosa piazza foggiana.

Il mister siciliano preferisce come modulo consolidato il collaudato 4-3-1-2 e la sua identità di gioco si basa molto sull’intensità fisica e sulla superiorità a centrocampo. Molto importante e curata la preparazione fisico-atletica, poiché ai suoi calciatori è richiesto un dispendio fisico non indifferente. In fase di non possesso la squadra si presenta con la difesa schierata in linea, difendendo a zona con una linea di copertura. Alcuni discutono il suo integralismo tattico, con un possesso palla completo, costruzione dal basso, occupazione della metà campo avversaria ma poco verticale ma Roberto Boscaglia è un valore aggiunto che adatta il modulo alla rosa a disposizione. L’attitudine propositiva e il gioco veloce sono sicuramente i due principi imprescindibili.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 09 Giugno 2022