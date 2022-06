“Entro il 30 giugno tutti LSU di Manfredonia saranno stabilizzati”

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/06/2022 – “A grandi passi verso il traguardo atteso da oltre 25 anni. Entro il 30 giugno tutte le restanti unità LSU del Comune di Manfredonia saranno stabilizzate, dando finalmente certezze e dignità ad un centinaio di famiglie di lavoratori fondamentali per assicurare il funzionamento di Palazzo di Città e l’erogazione di servizi essenziali.

Con Delibera di Giunta n. 108 del 07/06/2022, l’Amministrazione comunale ha recepito e ratificato il “D.P.C.M. 20/05/2022 STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI” , per la copertura finanziaria necessaria al completamento dell’iter amministrativo concluso in tempi record, in pochissimi mesi dall’insediamento della nuova compagine guidata dal sindaco Rotice. Un robusto ed efficace lavoro tecnico, politico ed istituzionale coordinato dall’Assessore Libero Palumbo che ha visto il coinvolgimento dell’intera filiera dei rappresentanti sovraterritoriali.

Già con Delibera di Giunta comunale n. 37 del 04.03.2022 è stata disposta l’approvazione del programma per l’azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili in carico al Comune di Manfredonia e risultati idonei alla prova selettiva. Inoltre, la prossima settimana, su sollecitazione della stessa Amministrazione comunale sempre attenta alle esigenze dei più fragili, ci sarà un tavolo tecnico con Prefettura, Regione e sindacati per tutelare anche le unità che non sono in possesso dei requisiti”.