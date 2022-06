Festa di Maria Santissima Stella del Mare 2022, Parrocchia “Stella Maris” di Manfredonia

StatoQuotidiano.it, 09 giugno 2022. Dopo due anni di interruzione, causa pandemia, è tornata a risplendere e brillare più lucente, più luminosa la Festa di Maria Santissima Stella del Mare, nelle parrocchia Stella Maris, a conclusione del solenne mese Mariano, dedicato a a Lei, la Santa Madre di Gesù Nostro Signore, la Santissima Stella del Mare, che rifulge nelle scure tempeste e nelle fragorose burrasche, che atteriscono, ma che non spengono la Speranza, riposta nel Suo Sguardo Pietoso, rivolto verso i miseri, che a Lei recitano la loro fiduciosa preghiera, che non cade mai nel vuoto, posandosi come farfalla sfavillante sul Suo Cuore Immacolato. E così, non vacillanti, ma ben fiduciosi in questa Speranza, in sontuosa paratura in chiesa e in sfolgorante luminaria sulla facciata, è ritornata a rifulgere l’antica Festa in onore di Maria Santissima della Stella del Mare è ritornata a brillare ad opera del suo dinamico e intraprendente parroco, don Alessandro Gambuto, ben supportato da solerti e zelanti collaboratori della Parrocchia, che ne hanno celebrato la Solennità con il Fioretto e Messe , Rosarii e preghiere e canti , indirizzati a Lei la Gran Madre di Dio, a Lei leggiadrissima, Rosa aulentissima, fra le rose in boccio, Lei Sposa dell’Onnipotente, Lei Stella del Mattino risplendente nelle tenebre delle tempeste della vita, Lei ad appianare i marosi sconvolgenti dell’esistenza, a Lei che non stacca i suoi Occhi pietosi dalle nostre miserie, a Lei fulgida Stella del Mare lampeggiante.

La solennità, che ha preso l’avvio domenica 29, con sparo di mortaretti, ripetuto al mattino del 30 e 31 maggio, con la somministrazione delle cresime e il gran concerto di musica sacra della corale diretta dalla prof. ssa Raffaella Armillotta, ha visto l’ apoteosi l’ ultimo giorno, con messe e preghiere e la solenne celebrazione delle ore 19,30, presieduta da S. E. Monsignor Franco Moscone, il quale ha focalizzato la sua santa omelia sul senso profondo della Pace, valore a cui tutti noi siamo chiamati a concorrere, come singoli costruttori di azioni e comportamenti, finalizzati all’innalzamento di un Monumento perenne, quello della Concordia Universale, che resista all’impeto dissennato degli egoismi, in un messaggio di fratellanza e solidarietà atemporali. Di lì poi a poco,sul sagrato assai affollato, all’uscita della Sacra Immagine di Santa Maria Stella del Mare, fra scrosci di applausi, la banda cittadina, diretta da maestro Giovanni Esposito, prendeva a ritmare l’antico canto “Madonnina del Mare”, in toni delicati e gioiosi, che trascinava, per empatia e trasporto religioso, fedeli e devoti a dare volto verbale a quel canto , che viene da lontano.

E musica e versi e parole, a mo’ di preghiera, riempivano e s’alzavano dal sagrato giubilante, pittato da sfarzosa luminaria. E così prendeva a comporsi e a snodarsi la lunga processione, con la presenza del sindaco, ingegnere Gianni Rotice, a scendere lungo l’antica via del molo, nel tremolio di torce fumiganti,e pervenire, fra canti e preghiere, la Sacra Icona di Maria Santissima della Stella a Spiaggia Castello, dove l’intrepido e dinamico parroco, don Alessandro Gambuto, principale riscopritore e artefice fattivo, di questa festa antica, dava inizio alla recitazione di una toccante preghiera a Santa Maria della Stella per la marineria sofferente, attualmente in grave difficoltà per le tristi e deprecabili vicende belliche, impartendo poi la solenne benedizione al mare, a tutta la marineria e alle loro imbarcazioni.

Indi poi il cielo, volto alle tenebre, prendeva a brillare di intrecci e fantasie pirotecniche, in onore di Santa Maria Stella del Mare, nel vario e artistico combinarsi, e disegnarsi in piogge bianche ,e intrecciarsi e architettarsi di ammalianti arabeschi, e prolungarsi multicolori nell’incanto della placida marina di Spiaggia Castello, con le prime stelle di luci tremolanti ad affacciarsi a salutare, con le magie pirotecniche delle ditte Nuova Pirotecnica di Manfredonia e Fantasia Pirotecnica di Foggia,si diceva delle tremule stelle salutare la Sacra Immagine, che riprendeva a incamminarsi, preceduta dal suo giovane parroco, don Alessandro Gambuto, e, accompagnata dal sindaco, ingegnere Gianni Rotice, fra canti e preghiere, e dalle note festose della banda cittadina.

L’affollata Processione, risalita via Dell’Arcangelo, imboccava Corso Manfredi, fra due ali di folla giubilante, e pervenire sul sagrato della parrocchia Stella Maris, dove don Alessandro leggeva l’atto pubblico di affidamento a Maria Santissima Stella del Mare, seguito da un saluto del sindaco. E così, con la banda musicale, che riprendeva i suoi inni, la Sacra Immagine, fra scrosci prolungati di applausi, rientrava nel generale giubilo. A concludere la magnifica Festa in onore di Santa Maria Stella del Mare, tenuta ferma per la pandemia, è stata chiamata la band IDEA, che ha rallegrato con vario repertorio la bella festa di piazza.

Lorenzo Prencipe

