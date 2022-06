Foggia, violento incidente in Via Bari: centauro finisce in pronto soccorso

Foggia, 9 giugno 2022 – Violento incidente poco fa in via Bari/via Ciampitti a Foggia. Ad entrare in collisione una Seat ed un motociclo Piaggio. Il centauro è stato trasportato in pronto soccorso dall’ ambulanza del 118, non si conoscono le sue condizioni. Sul posto due pattuglie dalla Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Si attendono aggiornamenti sul caso.