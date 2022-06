Luxuria: “Mi manca la politica, potrei candidarmi a sindaca di Foggia”

Statoquotidiano.it, 9 giugno 2022. “A volte la voglia viene, soprattutto quando fai le manifestazioni, poi il Ddl Zan e la tentazione di essere lì dentro per incidere di più c’è. Ogni tanto viene voglia di fare politica attiva ma ogni tanto viene anche agli altri. Nella mia città natale a Foggia sta nascendo un movimento che mi vorrebbe candidata a sindaca di quella città”. Lo ha detto Vladimir Luxuria ospite al Riformista Tv.

“Immagina- ha proseguito- che io andai via da Foggia perché volevo uno spazio più grande, perché non mi sentivo amata, e ora mi ritrovo a camminare per la mia città dove la gente mi chiede di candidarmi e fare la sindaca. Quindi a volte la voglia viene a me ma anche agli altri. Mi manca la politica ma c’è anche qualcuno a cui manco io”. Lo ha detto Vladimir Luxuria ospite al Riformista Tv.