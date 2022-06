Protesta pescatori, Rotice chiede incontro urgente con Battistoni

Come sindaco, in collaborazione con il Consigliere regionale Giandiego Gatta, sono stato sin dall’inizio al fianco di questa categoria, dando voce alle loro difficoltà legate principalmente al caro gasolio che impedisce loro di garantire il diritto al lavoro ed alla produzione di reddito. Il settore pesca necessita non solo di un robusto ed immediato sostegno per garantirne la sopravvivenza, ma di una complessiva e sostanziale riforma da discutere a livello europeo. Con lo stop al processo produttivo è a serio rischio il made in Italy, con gravi ripercussioni sull’aspetto della salute dei consumatori e dell’indotto turistico-commerciale, i cui primi effetti si stanno già verificando, con tutte le loro gravi conseguenze, già in questi giorni, così come sta avvenendo con un pericoloso e molto preoccupante effetto domino trasversale in altri settori economici.