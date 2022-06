Salve 3 scuole comunali infanzia Foggia, Cisl: “Speriamo anche nel Pnrr”

Statoquotidiano.it, 9 giugno 2022. Non chiuderanno 3 scuole dell’infanzia comunali a Foggia, cioè Angela Fresu, don Milani e Tagore, più l’asilo nido Tommy Onofri. Questo l’esito dell’incontro di stamattina fra i commissari e i sindacati:

“Premiato il nostro sforzo incessante, non abbiamo mollato mai, anche quando siamo rimasti i soli a difendere le professionalità di insegnanti ed educatrici e quando abbiamo affiancato le giuste richieste delle famiglie foggiane – afferma Marcello Perulli, segretario generale della Cisl FP di Foggia -. L’incontro di stamani a Palazzo di Città non è un traguardo, è solo un punto di partenza. Ora auspichiamo che si possa ulteriormente rivedere il provvedimento di chiusura della Commissione Straordinaria, conservando l’apertura anche della San Filippo Neri a Candelaro”.

“Questa città- dice il sindacalista- non può fare a meno di fondamentali presidi educatici, formativi, di legalità e di mantenimento del tessuto sociale, quali sono le scuole. Non ci interessa cantare vittoria dal punto di vista sindacale, anche se potremmo sicuramente farlo, ci interessa sapere che oggi ci sono insegnanti, educatrici, bimbe e bimbi, madri e padri che possono ritrovare un senso di giustizia e giustezza personale e collettiva”.

“Noi mettiamo sempre al centro la dignità del lavoro e le necessità delle famiglie – sottolinea Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia – Le partite non sono mai chiuse sino a quando l’azione sindacale di tutela e difesa non ha completato il suo percorso. Confidiamo che ci sia spazio per conversare in attività le altre scuole e che la concertazione con la Commissione Straordinaria al Comune di Foggia possa avviarsi. C’è la grande partita del PNRR che non possiamo perdere” aggiunge Carla Costantino.