Asl Bari, raccolta sangue in cinque ospedali il 14 giugno

In vista dell’estate e della Giornata mondiale del donatore di sangue, l’Asl Bari ha deciso di organizzare cinque appuntamenti straordinari per la raccolta di sangue il prossimo 14 giugno a partire dalle ore 8.

Le donazioni di plasma avverranno in cinque ospedali: in campo i servizi Immunotrasfusionali dei presidi Di Venere, San Paolo, Molfetta, Altamura e Monopoli in collaborazione con le associazioni di donatori dei diversi territori e, in più, sarà dislocata un’autoemoteca presso la sede Fratres di Modugno.

Obiettivo della giornata è sensibilizzare quante più persone, vecchi e soprattutto nuovi donatori, sulla tematica dell’altruismo e sull’importanza della donazione periodica.

“Ogni singola donazione, di sangue o di plasma, è infatti vitale – si legge in una nota dell’Asl Bari – per molti pazienti cronici, in particolare per coloro i quali sono affetti da patologie come l’anemia falciforme, la talassemia, l’emofilia o le immunodeficienze”.

La raccolta organizzata garantisce “standard di sicurezza e continuità di approvvigionamento per le attività sanitarie, a partire da quelle chirurgiche, con numeri che per la Asl Bari rappresentano realmente la misura della generosità e della solidarietà dei volontari donatori”. Nel 2022 sono state raccolte 33.091 unità di sangue intero e sono state eseguite 4.232 procedure di plasmaferesi. Lo riporta l’Agenzia Ansa.