Foggia, 9 giugno 2023. Via Lanza è una via interessata dai lavori durante il primo mandato Landella. Una via che é divenuta zona pedonale e per questo oggetto di lavori- molto discussi per il loro iter e le sue varianti in corso d’opera- durante gli anni tra il 2015 e il 2017.

Come riporta una lastra incastonata nel pavimento l’opera fu consegnata il 21 ottobre 2017.

Lo ricordano gli AttiVisti Foggiani Salvatore Imperio e Matteo Papicchio con quello che è successo negli ultimi 5 anni e mezzo.

Alberature sparite, per esempio, per cui chiedono un censimento immediato, pavimentazione che, come in piazza Cesare Battisti e via Arpi, presenta punti con evidenti crepe o peggio con cedimenti vistosi in prossimità dei pozzetti. Un tratto dove confluisce l’acqua con le grate è completamente ceduto.

Evidenziano, in particolare, la completa assenza di alcuni alberi e il vuoto di molte conchette.

“Alberi finiti di piantumare nel 2017.Su le 30 conchette che si contano sulla via dopo i lavori di rifacimento di via Lanza ben 6 sono inspiegabilmente vuote”.

Alcune di queste sono quelle poste in prossimità di alcuni esercizi commerciali. “Rimangono delle impietose chiazze di terra con un po’ di verde malandato cresciutovi dentro. Ma l’apice lo si raggiunge con una conchetta posta in prossimità di un bar ora completamente ricoperta di breccia dove sopra sono poggiati tavolini per le consumazioni”.

“Ci chiediamo e chiediamo all’ufficio ambiente del Comune di Foggia e ai Commissari se questa attività commerciale abbia avuto le autorizzazioni necessarie per chiudere la conchetta e mettervi da sopra un tavolino a forma di botte ai fini delle consumazioni dei clienti”.

Chiedono inoltre al Commissario Cardellicchio di fare luce sull’intera vicenda e nello stesso tempo che si chieda urgentemente conto all’ Ufficio Ambiente

“circa le responsabilità, evidenziando chi sia stato a eliminare le alberature, i motivi, ovvero se fossero nel frattempo seccate o morte, se il tutto fosse stato autorizzato e perché, in quel caso, non siano state ripiantumate dalla ditta che in quegli anni aveva l’appalto della manutenzione orizzontale e verticale per conto del comune”.

Chiedono, nel frattempo, che vengano effettuati i lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione sulla pavimentazione di Via Lanza, che venga ripristinata una panchina senza oramai più il supporto della spalliera e che vengano liberate molte delle conchette che insistono su Piazza Giordano, anche esse tombate con mattoncini rossi.

Immediata ripiantumazione degli alberi nelle 6 conchette sprovviste e di poter verificare se l’ufficio ambiente del Comune disponga di un censimento capillare del nostro patrimonio arboreo.