Foggia in finale playoff: battuto ai rigori il Pescara. Città in festa

FOGGIA – I rossoneri superano per 6-5 il Pescara dopo i calci di rigore. Il sogno serie B prende sempre più corpo in casa Foggia. Necessari i tiri dal dischetto a decidere chi delle due contendenti potrà accedere alla finale playoff. Al termine dei due tempi supplementari, infatti, il risultato è di 2-2, così come era finita all’andata allo stadio Zaccheria.

Partita vibrante e ricca di emozioni già nei 90 minuti iniziali terminati sull’1-1, con i gol in apertura e chiusura del match. Sblocca il punteggio il Pescara con Cuppone al 2′ e poi pareggia il Foggia al 97′ con Rizzo.

In mezzo alle due reti, tante occasioni per i padroni di casa che colpisco la traversa con Brosco poco prima dell’intervallo, e si vedono annullare un gol dal var per la posizione irregolare di Merola. Occasioni mancate anche dal Foggia con Bjarkason, Peterman e Frigerio. Poi nella ripresa, il var toglie un rigore ai rossoneri per la posizione irregolare di Ogunseye.

Si vai ai supplementari, e i primi minuti sono ancora nocivi per il Foggia. I padroni di casa guidati da Zeman si riportano in vantaggio al 6′ con Desogus. Sul finire del secondo tempo supplementare arriva il 2-2 finale con il foggiano Markic, che porta la sfida alla lotteria dei rigori. Dal dischetto gli abruzzesi sbagliano tre volte e fanno peggio dei foggiani, che festeggiano e si preparano ad affrontare in finale il Lecco. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.