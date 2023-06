Foggia in pieno delirio sportivo: centinaia di tifosi accolgono il pullman

FOGGIA – Foggia in pieno delirio sportivo. I rossoneri superano per 6-5 il Pescara dopo i calci di rigore. Il sogno serie B prende sempre più corpo e la festa esplode in città. Necessari i tiri dal dischetto a decidere chi delle due contendenti potrà accedere alla finale playoff.

Così la gioia finale diventa più esplosiva e sofferta.

Come già accaduto dopo le qualificazioni con Cerignola e Crotone migliaia di tifosi si sono riversati in strada per celebrare l’impresa dei rossoneri. La città sta vivendo un vero e proprio sogno. Un riscatto sportivo, ma anche sociale. Dopo l’ennesima clamorosa impresa Foggia è esplosa in festa e, in piena notte (circa le 3:00), il pullman del Foggia di rientro nel capoluogo dauno è stato accolto da centinaia di tifosi impazziti per la gioia.

FOTOGALLERY E VIDEO ENZO MAIZZI