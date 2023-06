Manfredonia – Ancora abusi edili, in seguito ai rapporti del Comando di polizia locale, nell’unità immobiliare facente parte dell’edificio denominato “Torre A” ubicata in località Calle del Porto ‐ Zona ASI.

Come da atti, è stata riscontrata l’avvenuta realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di interventi edilizi che hanno determinato il cambio di destinazione d’uso con opere, dell’immobile sopra indicato, da uso ufficio ad uso abitazione.

In un caso, “tale cambio d’uso – si legge dagli atti – si è concretizzato attraverso la realizzazione di opere edilizie consistenti nella posa in opera di piastrelle di rivestimento su quasi tutta l’altezza di una parete. Sulla stessa parete è stato realizzato un impianto idrico fognante ed elettrico finalizzato alla creazione di un ambiente cucina a servizio dell’immobile, determinando in tal modo la trasformazione della destinazione d’uso da ufficio ad abitazione”.

Di conseguenza, il dirigente ad interim del VI Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Servizio Vigilanza e Abusivismo Edilizio del Comune di Manfredonia, Ing. Giuseppe Di Tullo, ha ordinato a un proprietario della citata unità immobiliare il pagamento di una somma quale sanzione pecuniaria comminata ai sensi di legge.

In un altro caso, lo stesso VI settore del Comune di Manfredonia ha ordinato di disporre la demolizione d’ufficio di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo a proprietario e residente di un edificio denominato “Torre B” ubicato in

località Calle del Porto zona ASI, a causa della realizzazione, in assenza di Permesso di Costruire, di interventi edilizi che hanno determinato il cambio di destinazione d’uso con opere, dell’immobile sopra indicato, da uso ufficio ad uso abitazione.

Come da atti, “Tale cambio d’uso si è concretizzato attraverso la realizzazione di opere edilizie consistenti in: realizzazione di impianto idrico‐ fognante ed elettrico sottotraccia sulla parete destra dell’ambiente adibito a

cucina, considerando la porta di ingresso alle spalle, e rivestimento para schizzi con piastrelle, per un’altezza di circa 2 metri, sulla suddetta parete per tutta la lunghezza della cucina, finalizzato alla creazione di un ambiente cucina a servizio dell’immobile, determinando in tal modo la trasformazione della destinazione d’uso da ufficio ad abitazione”.