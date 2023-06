Meloni: “Al G7 in Puglia i leader faranno le mozzarelle a mano”

ROMA – “Ospiteremo prossimo anno il G7 qui in Puglia, faremo fare i nodini di mozzarella con le mani ai leader mondiali. Le orecchiette no, che non sono mai riuscita…”. È la battuta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha generato risate a applausi durante l’intervista con Bruno Vespa al forum ‘L’Italia che verrà’ alla Masseria Li Reni, a Manduria in provincia di Taranto. Lo riporta l’agenzia Ansa.