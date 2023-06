Foggia – Francesco D’Armiento campione italiano a squadre della serie A1.

L’atleta foggiano, cofondatore e punta di diamante del Centro Polisportivo Olympia,

allenato per la parte atletica dai preparatori atletici Paolo Fiore e Nicola Mancini e

seguito per parte tecnica dai maestri foggiani Marco Siesto e Tommaso Dentico, si è

reso protagonista di una gara emozionante e avvincente sulle pedane del PalaMariotti

di La Spezia insieme ai propri compagni di squadra delle Fiamme Gialle capitanati

dall’altro atleta foggiano, il vice campione Olimpico Gigi Samele.

Gli sciabolatori delle Fiamme Gialle vincono il titolo italiano avendo la meglio sul

gruppo sportivo dell’esercito con il punteggio di 45-41 in una finale infuocata che ha

visto lo stesso D’Armiento piazzare stoccate decisive per la vittoria finale.

In semifinale a soccombere erano stati gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro in

un match deciso all’ultima stoccata che si è concluso con la vittoria di D’Armiento e

compagni per 45-44.

Una vittoria emozionante che riporta Foggia e la scherma foggiana sul tetto d’Italia

nella massima serie e che fa guardare con fiducia ai prossimi impegni nazionali e

internazionali.