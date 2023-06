Stai per partecipare ad una fiera e vorresti creare dei gadget aziendali da poter regalare? Le penne personalizzate possono essere una buona idea: rispondono alla richiesta di utilità, non sono troppo costose e permettono di arrivare a clienti, fornitori o interessati andando a lasciare il segno.

Le penne personalizzate con il logo della tua azienda possono essere un prezioso alleato per il tuo stand: investire moltissimo nella grafica e nel tuo prodotto è un’ottima idea, ma andare ad un evento senza qualcosa da donare potrebbe essere un passo falso.

Perché regalare penne personalizzate?

Sono diversi i motivi per cui dovresti pensare a questo tipo di gadget:

Sono economiche . Le penne sono forse uno dei gadget low cost più amati, il costo unitario è fattibilissimo anche per piccole aziende, anche se come sempre è chiaro che aumentando il quantitativo si può risparmiare.

. Le penne sono forse uno dei gadget low cost più amati, il costo unitario è fattibilissimo anche per piccole aziende, anche se come sempre è chiaro che aumentando il quantitativo si può risparmiare. Sono facili da personalizzare . Rispetto ad una t-shirt o uno zaino, la penna ha una minore superficie personalizzabile ed è quindi necessario non esagerare. Solitamente si consiglia di scegliere un design in linea nei colori del brand e di applicare il logo.

. Rispetto ad una t-shirt o uno zaino, la penna ha una minore superficie personalizzabile ed è quindi necessario non esagerare. Solitamente si consiglia di scegliere un design in linea nei colori del brand e di applicare il logo. Sono disponibili in diversi modelli . Puoi trovare tantissime tipologie di penne, per poter scegliere quella che più ti convince.

. Puoi trovare tantissime tipologie di penne, per poter scegliere quella che più ti convince. È il gadget personalizzato più venduto. I numeri di vendita delle penne personalizzate sono alle stelle, da sempre resta uno dei prodotti brandizzati più amati. Risulta utilissimo, le portiamo con noi in borsa, in auto, a casa, in ufficio e riceverne una in regalo è sempre un gesto apprezzato.

Perché distribuire penne personalizzate in fiera è una buona idea

Le fiere sono un’occasione unica per le aziende di mostrare i propri prodotti o servizi e di mettersi in contatto con potenziali clienti. Una delle strategie più utilizzate dalle aziende per attirare l’attenzione dei visitatori della fiera è quella di distribuire gadget personalizzati; tra questi, le penne personalizzate sono uno degli oggetti promozionali più apprezzati e utilizzati dai visitatori.

Regalare gadget personalizzati come le penne in fiera è un’idea vincente perché queste sono oggetti utili e di uso quotidiano; moltissimi le utilizzano per prendere appunti, firmare documenti o per annotare idee e pensieri.

3 errori da evitare quando crei la grafica

I gadget aziendali sono un ottimo strumento di marketing ma commettendo alcuni errori a livello di design possono compromettere l’efficacia. Quali sono gli errori di grafica che non dovresti commettere?