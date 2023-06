Pescara. Il presidente Sebastiani: “Dispiaciuti, non dovevamo arrivare ai rigori”

Pescara – Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato un’intervista a Rete8 al termine della semifinale di ritorno dei playoff, in cui il Delfino è stato eliminato dal Foggia.

Sebastiani ha commentato: “Quando si arriva ai rigori, è ovvio che si può finire fuori. Mi dispiace molto per come è andata la partita”.

“Eravamo in vantaggio 1-0 e all’ultimo secondo avremmo dovuto prestare maggiore attenzione, così come dopo il vantaggio ai supplementari.

Volevamo gestire il risultato e non giocare come richiesto dal mister. Non avremmo dovuto arrivare ai rigori, dove può sempre accadere di tutto. Il grande dispiacere è per il pubblico, che si è avvicinato alla squadra ed è come una forza trainante, eccezionale per questa categoria. Nessun altro ha un pubblico simile. Siamo dispiaciuti per questa magnifica tifoseria che siamo riusciti a riportare allo stadio. Zeman rimarrà? Abbiamo la volontà di trattenerlo, ne discuteremo. Rafia se ne va? È un giocatore illegale per questa categoria, potrebbe avere alcune opportunità, ma abbiamo appena concluso la stagione, quindi prendiamoci qualche giorno. Delli Carri confermato? Assolutamente sì”.

Fonte: TuttoC.com