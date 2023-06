San Severo, torna il Consiglio comunale: ecco i punti all’OdG

San Severo – Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 9,30 di venerdì 16 giugno 2023 e, in seconda convocazione, per le ore 19,00 di lunedì 19 giugno 2023, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città per la trattazione del seguente accapo:

COMUNICAZIONI;

1. APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE RELATIVAMENTE AL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI SAN SEVERO;

2. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 DEL D.LGS N. 267 DEL 2000 – SENTENZA N. 215 DELL’8 NOVEMBRE 2022 DEL GIUDICE DI PACE DI SAN SEVERO.