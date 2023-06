Si parte! Tutto pronto per il Puglia Foggia Pride: percorso e info (SLIDE)

Foggia – Sabato 10giungo, con il patrocinio del Comune di Foggia, si snoderàper alcune strade cittadine il “Puglia Foggia Pride”.

La manifestazione si svolgerà lungo un percorso che animeràil capoluogo dauno per sensibilizzare la cittadinanza contro ogni forma di discriminazione e violenza basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.

La partenza dell’evento è fissata alle ore 16,30 da Piazza Umberto Giordano dove è previsto anche l’arrivo del colorato corteo che attraverserà alcune delle principali vie di Foggia.

Nel dettaglio:

so Vittorio Emanuele II;

so G Garibaldi intero tratto

Via Vittime Civili intero tratto;

le Candelaro tratto da Via Vittime Civili a Via P. Nenni;

P. Nenni intero tratto;

zza A. Moro tratto e direzione di marcia da Via S. Pollice a Via P. Fuiani;

Via P. Fuiani tratto da P.zza A. Moro a Via Arpi;

Via Arpi intero tratto;

Via della Repubblica tratto da Via Arpi a Via Diomede;

Via Diomede intero tratto.

Come in altre occasioni di eventi pubblici, con una ordinanza il Comuneha disposto il divieto di introduzione e consumo di bevande in bottiglie di vetro ed in lattina; il divieto di introduzione e consumo all’aperto di bevande alcoliche e l’introduzione ed utilizzo di petardi e spray urticanti. Inoltre è stato disposto lo spostamento dei cassonetti dei rifiuti presenti lungo il tragitto. Il divieto vale nelle aree interessate dalla manifestazione, dalle ore 16,00 fino alle 21. La somministrazione e il consumo di bevande in queste zone della città sarà consentito solo ed esclusivamente nei locali pubblici o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi.

Il Comando di Polizia Locale, inoltre, sta provvedendo ad informare la cittadinanza con cartelli posizionati lungo il percorso per evitare la sosta di auto per il pomeriggio di sabato.

