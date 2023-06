Trani – Una delegazione della Asd “Oltre Sport Puglia” di Trani è stata ricevuta oggi dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel Palazzo del Consiglio regionale. La squadra della “Oltre Sport Puglia” si è appena classificata vice campione nazionale di powerchair football (il calcio paralimpico), dopo la final four disputata a Lignano Sabbiadoro, insieme al Red Cobra di Palermo, la Thunder di Roma e il Lions di Venezia. “È un orgoglio di tutto lo sport pugliese – ha dichiarato Emiliano – per la passione, l’impegno, i sacrifici che vengono dedicati a questa attività dagli sportivi, ma anche per le famiglie che supportano i loro ragazzi e le loro ragazze. Come Regione stiamo studiando forme di sostegno diretto per questo tipo di attività sportive, che possano consentire, tra le altre cose, anche spostamenti più agevoli e meno onerosi. L’incontro di oggi mi ha dato emozioni grandissime”.

“Siamo particolarmente soddisfatti perché abbiamo migliorato il quarto posto dell’anno scorso, grazie anche al sostegno importante della Regione Puglia – ha affermato Sante Varnabà, presidente dell’Asd “Oltre Sport” – Continuiamo a lavorare con passione, impegno e serietà per migliorarci ancora e per portare lo scudetto in Puglia il prossimo anno”.

“Come squadra siamo nati quattro anni fa, la seconda a livello nazionale e la prima in Puglia. – ha spiegato il capitano della squadra, Donato Grande – il powerchair è uno sport per disabilità gravi: attraverso l’utilizzo di una mano o solo di un dito, possiamo guidare la carrozzina elettrica che nella quotidianità permette di vivere o di lavorare, ma sul campo consente di divertirci e far divertire, di fare gol e di praticare lo sport più bello del mondo: il calcio”.