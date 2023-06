Manfredonia – Ripartire! È questa la parola d’ordine in casa Vitulano Drugstore Manfredonia che lo fa ufficializzando la conferma in panchina di David Ceppi.

Per il tecnico umbro sarà la prima vera stagione completa alla guida della compagine sipontina, dopo essere giunto lo scorso gennaio.

“La società non si è fermata a valutare solo i risultati ottenuti – esordisce mister Ceppi – ma è andata oltre chiedendomi quale progettualità potesse avere il rapporto tra me e loro. Un fattore importante, oserei dire determinante per portarmi a proseguire il rapporto in questa splendida piazza.

C’è grande voglia di rivalsa in tutte le componenti del club, dopo due anni non semplici.

Lo sport e la vita di concedono spesso una nuova opportunità, questa va colta in maniera positiva con voglia di fare e di lavorare. C’è una struttura importante in seno al Manfredonia – continua – sia per quel che concerne la dirigenza, che la parte sportiva, senza dimenticare il settore giovanile. Tutti ingredienti determinanti per fare bene nel futuro prossimo”.

Poste le basi, il Vitulano Drugstore riparte da un progetto serio e ambizioso che mister Ceppi prova a descrivere, “Come l’araba fenice ripartiamo dalle ceneri – dichiara sorridendo – partendo dal settore giovanile. L’obiettivo è quello di avere in rosa quantomeno un quintetto di under a disposizione che ritengo sia un investimento necessario considerando anche le nuove regole date dalla Divisione Calcio a 5. Giovani significa anche identificazione con il territorio, un fattore che a Manfredonia è particolarmente sentito.

Ovviamente bisogna dare tempo ai ragazzi di maturare esperienze in queste categorie – sottolinea Ceppi – ma il potenziale c’è e va coltivato con grande cura. Il Manfredonia ha nelle sue idee, a medio o lungo termine, di tornare nel futsal che conta. La società ha in mente questo e lo sta pianificando con dovizia di particolari nella costruzione del roster con una organizzazione capillare che possa consentire di durare nel tempo ad alto livello”.

Il nuovo Vitulano Drugstore Manfredonia dovrà avere una identità ben precisa, ce lo spiega lo stesso Ceppi.

“La parola coraggio fa parte del mio vocabolario, quando alleno, quando penso, quando vivo. Il coraggio di fare le proprie scelte senza pensare agli avversari, di essere protagonisti per tutto l’arco della stagione, di farlo creando quello spirito di squadra che nasce attraverso il sacrificio, il duro lavoro e la volontà di aiutare il compagno di squadra. Un Manfredonia coraggioso nel mettersi in gioco per raggiungere l’obiettivo prefissato”.

Ufficio stampa Vitulano Drugstore C5 Manfredonia