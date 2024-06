Con l’arrivo della stagione estiva, le spiagge del Foggiano si preparano ad accogliere turisti e residenti desiderosi di godere del mare cristallino e delle bellezze naturali della costa. Dal Gargano alla riviera sud di Siponto, i lidi sono pronti a offrire servizi di qualità a prezzi competitivi, mantenendo una media di costo che varia tra i 15 e i 20 euro per l’accesso giornaliero.

Il Gargano, con le sue spiagge incantevoli e la natura incontaminata, resta una delle mete più ambite per chi desidera trascorrere le vacanze estive nel Foggiano. I lidi presenti in località come Vieste, Peschici e Mattinata offrono una vasta gamma di servizi, che includono lettini, ombrelloni, docce, bar e ristoranti. Nonostante l’ampia offerta, i prezzi si mantengono accessibili. In media, una giornata al lido costa tra i 15 e i 20 euro, un prezzo che riflette la qualità dei servizi offerti e l’attenzione riservata ai clienti.

Tra i lidi più noti di Vieste, ad esempio, il Lido Cristalda e il Lido La Bussola sono molto apprezzati per la loro organizzazione e per la pulizia delle strutture. Entrambi offrono pacchetti giornalieri che includono l’uso di lettini e ombrelloni, oltre a vari servizi aggiuntivi come il noleggio di pedalò e kayak.

Siponto: Mare e Cultura

Spostandosi verso sud, la riviera di Siponto rappresenta un altro punto di riferimento per i bagnanti. Questa zona, caratterizzata da spiagge sabbiose e da un mare particolarmente adatto alle famiglie con bambini, offre una serie di stabilimenti balneari ben attrezzati. Anche qui, i prezzi per l’accesso ai lidi si aggirano tra i 15 e i 20 euro giornalieri.

Il Lido del Sole, ad esempio, è uno dei più frequentati della zona. Oltre a ombrelloni e lettini, il lido offre campi da beach volley, aree giochi per bambini e un ristorante che propone piatti tipici della cucina pugliese. La vicinanza agli scavi archeologici di Siponto, con la suggestiva Basilica Paleocristiana, rende questa destinazione particolarmente interessante per chi desidera combinare mare e cultura.

Il mantenimento di prezzi accessibili è frutto di un equilibrio che i gestori dei lidi cercano di mantenere tra la qualità dei servizi offerti e la necessità di attrarre una clientela vasta e variegata. Nonostante l’aumento generale dei costi di gestione, dovuto principalmente ai rincari energetici e al miglioramento delle strutture, i prezzi sono stati mantenuti stabili rispetto agli anni precedenti.

Una giornata al lido include generalmente l’accesso a un ombrellone e due lettini, l’uso delle docce e dei servizi igienici, oltre alla possibilità di usufruire di aree comuni come bar e ristoranti. Alcuni stabilimenti offrono anche servizi extra, come lezioni di surf, noleggio di attrezzature per sport acquatici e organizzazione di eventi serali, il tutto a prezzi competitivi.

Un aspetto che sta guadagnando sempre più importanza è quello della sostenibilità. Molti lidi stanno investendo in strutture ecocompatibili e in pratiche che riducono l’impatto ambientale. L’uso di materiali riciclabili, l’installazione di pannelli solari e l’adozione di sistemi di gestione dei rifiuti più efficienti sono solo alcune delle iniziative in corso.

Ad esempio, il Lido Baia delle Zagare sul Gargano ha introdotto l’uso di ombrelloni e lettini realizzati con materiali riciclati e ha implementato un sistema di raccolta differenziata molto rigoroso. Queste iniziative non solo contribuiscono a preservare l’ambiente, ma rappresentano anche un valore aggiunto per i clienti, sempre più attenti e sensibili alle tematiche ecologiche.

Conclusioni: Un’Estate Accessibile e di Qualità

In conclusione, l’estate 2024 si preannuncia promettente per le spiagge del Foggiano. Dal Gargano alla riviera sud di Siponto, i lidi offrono un mix perfetto di servizi di qualità, prezzi accessibili e attenzione all’ambiente. I gestori degli stabilimenti balneari, consapevoli dell’importanza del turismo per l’economia locale, continuano a investire in innovazione e sostenibilità, garantendo al contempo un’esperienza piacevole e rilassante per tutti i visitatori.

Con prezzi che variano dai 15 ai 20 euro giornalieri, una giornata al mare nel Foggiano rimane una scelta accessibile per famiglie, coppie e gruppi di amici. Che si tratti di rilassarsi al sole, praticare sport acquatici o esplorare le meraviglie culturali e naturali della zona, le spiagge del Foggiano offrono qualcosa per tutti, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.