Europee, in Puglia sabato affluenza quasi del 14%

Seggi riaperti dalle 7 di questa mattina anche in Puglia dove si vota per le Europee e per il rinnovo di 62 consigli comunali. Per le elezioni Europee ieri alla chiusura dei seggi alle 23.00 ha votato in Puglia il 13,98% degli aventi diritto (il dato delle precedenti elezioni era del 13.69%).

Questa la percentuale nelle province: Bari 15,70%; Bat 11,2%; Brindisi 11,77%; Foggia 15,17%; Lecce 14,84%; Taranto 11,00%. Più alta la percentuale dell’affluenza per le comunali. In particolare, nei due principali Comuni al voto è andato alle urne a Bari il 21,43% degli elettori (prec. 21,28), e a Lecce il 26,79% (prec. 22,80).

Lo riporta l’ANSA