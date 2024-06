Manfredonia. Il voto è un patto con la città. Non è un patto con il candidato. Scegli lui o lei, ma quando lo fai tu pensi alla città. Il patto con lui è solo funzionale e strumentale al patto che stipuli con la città. Per questo lo fai con responsabilità e onestà. Con saggezza e coscienza e libertà.

È un atto sacro, una sorta di liturgia personale e collettiva dove ognuno dovrebbe fermarsi, pensare, valutare e decidere. Col voto non solo esprimi la tua appartenenza a una comunità, ma contribuisci a costruirla nel miglior modo possibile.

Del tuo voto rispondi solo tu. Nessuno può decidere al tuo posto. Sei solo con te stesso. Tra te e te. Col voto tu trasmetti una visione del mondo, di te, degli altri, del lavoro, dell’ambiente. Il voto è il più grande potere civico di un cittadino.

È anche un atto di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni. Nei confronti dell’ambiente. Col voto decidi tutto: la guerra o la pace. Le armi o il dialogo. Il voto esprime la reciproca cura, quella che ognuno si aspetta dagli altri e che a sua volta egli stesso deve agli altri. È il modo con cui paghiamo il nostro debito sociale di essere parte attiva e integrante della comunità.

Il voto non è un rito puramente politico, ma un grande gesto etico. Un modo elevato per celebrare la tua libertà: interiore, di pensiero e di coscienza. Col voto dai dignità a te e agli altri, alla comunità. Riconosci il valore e il peso che ognuno ha per te. Il voto è un gesto di alterità.

Per questo devi scegliere la persona che tu reputi sia la migliore.

Non sarà solo lui a rispondere a te, ma anche tu risponderai di lui all’intera comunità.

Una frase, falsamente attribuita a Paolo Borsellino, ma che in verità è di un certo Giangiacomo Farina, direttore di Siracusa News, che la scrisse in un suo articolo il 20 gennaio 2012, dice ”La Rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Quella matita, più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello”.

E, allora, buon voto a tutti!