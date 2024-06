Nelle prime ore del pomeriggio del 9 giugno, in contrada Fonterosa a Manfredonia, si è verificato un incidente stradale autonomo. Un camion è rimasto coinvolto nel sinistro, e il conducente, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato intervenuta sul posto, ha perso il controllo del mezzo.

Dopo aver colpito gli alberi che costeggiano la strada, il camion è finito con la motrice contro un albero nei terreni circostanti.

Un automobilista che transitava sulla stessa strada ha notato che il conducente, un uomo sulla settantina, era rimasto incastrato nell’abitacolo e aveva perso i sensi.

Immediatamente è stato dato l’allarme agli operatori del 118 di Zapponeta, i primi ad arrivare sul posto per soccorrere l’uomo. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco di Manfredonia, che hanno liberato l’automobilista, e l’ambulanza della rete emergenza-urgenza della postazione di Manfredonia.

Nel frattempo, la centrale operativa del 118 ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, con il quale l’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia. L’uomo ha un’anca fratturata, ma non è in pericolo di vita.