Miss Mamma Italiana: premiate estetista 33enne di Foggia e ostetrica 61enne di Torremaggiore

Proseguono in tutta Italia le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana 2024’, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti – ideatore e patron del concorso – riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia ‘Gold’ per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia ‘Evergreen’ per le mamme con più di 56 anni.

Nella selezione che si è svolta lo scorso fine settimana, al Grand Hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto, si è svolta una selezione, oltre a sfilare con abiti eleganti, le mamme hanno sostenuto una prova di abilità.