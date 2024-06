Manfredonia. Ancora una volta, la linea ferroviaria San Severo-Apricena delle Ferrovie del Gargano è stata teatro di un furto di rame. La notte scorsa, i ladri sono tornati in azione, portando via ben 35 metri di cavi in rame. Questo episodio si aggiunge a una serie di furti che stanno mettendo a dura prova la sicurezza e l’efficienza della rete ferroviaria locale.

Il furto, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, non ha avuto ripercussioni immediate sul servizio ferroviario, poiché la domenica non sono previsti collegamenti sulla tratta interessata. Tuttavia, l’episodio ha richiesto l’intervento tempestivo dei tecnici di FerGargano e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per ripristinare il collegamento. Le squadre di manutenzione hanno lavorato alacremente per sostituire i cavi divelti e garantire che la linea fosse operativa per la ripresa del servizio nella giornata di lunedì.

Questo nuovo furto evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ai raid dei ladri di rame. Nonostante gli sforzi per incrementare i servizi di sorveglianza, sembra che le misure adottate non siano sufficienti a prevenire questi atti criminosi. I malviventi, infatti, si spostano lungo la tratta per evitare i controlli, rendendo difficile per le forze dell’ordine e i servizi di sicurezza intercettarli.

Il rame, un materiale altamente conduttivo e prezioso, è spesso bersaglio di furti a causa del suo alto valore di rivendita. I ladri di rame agiscono in maniera organizzata e con grande rapidità, rendendo complesso il compito di prevenirne l’azione. Questo tipo di furto non solo causa danni economici significativi, ma mette anche a rischio la sicurezza e l’affidabilità del trasporto pubblico.

Le Ferrovie del Gargano, consapevoli della gravità della situazione, stanno studiando ulteriori misure di sicurezza per proteggere le loro infrastrutture. Tra le soluzioni in fase di valutazione vi sono l’installazione di sistemi di allarme più sofisticati, l’uso di droni per la sorveglianza aerea e il potenziamento della collaborazione con le forze dell’ordine locali.

Nel frattempo, la comunità locale esprime preoccupazione per la frequenza con cui si verificano questi episodi. I pendolari e gli utenti del servizio ferroviario temono che i furti possano portare a disagi sempre maggiori e a un degrado del servizio offerto. La sicurezza delle linee ferroviarie è cruciale non solo per garantire la continuità del servizio, ma anche per la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario.

L’amministrazione comunale di San Severo e Apricena ha manifestato la propria solidarietà alle Ferrovie del Gargano e ha richiesto un incontro urgente con i vertici dell’azienda per discutere delle misure da adottare. La necessità di un intervento coordinato e deciso appare ormai improcrastinabile.

Questo nuovo episodio di furto di rame sulla linea San Severo-Apricena rappresenta un campanello d’allarme che non può essere ignorato. È fondamentale che le istituzioni, le forze dell’ordine e le aziende ferroviarie collaborino strettamente per trovare soluzioni efficaci che possano arginare questo fenomeno. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile garantire la sicurezza delle infrastrutture e la continuità del servizio ferroviario, tutelando al contempo i cittadini e l’economia locale.

Mentre i tecnici di FerGargano e RFI continuano a lavorare per mantenere operativa la linea ferroviaria, resta l’urgenza di adottare misure più efficaci per prevenire futuri furti di rame. La sicurezza delle infrastrutture è una priorità che richiede un’azione immediata e concertata da parte di tutti gli attori coinvolti.