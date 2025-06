CARBONIA – Durante il suo concerto a Carbonia, Al Bano è stato al centro di un episodio che ha fatto rapidamente il giro del web.

Mentre si esibiva, una fan ha avuto un lieve malore e si è accasciata tra il pubblico. L’artista, notando la situazione, ha cercato di intervenire con umorismo e sensibilità.

Il cantante ha provato a “svegliare” la donna cantando la canzone “Deborah” di Fausto Leali, dedicandola alla signora (il nome della donna).

Successivamente, in un momento di leggerezza, ha scherzato dicendo: “Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”.

La battuta, ripresa da un video diventato subito virale sui social media, ha suscitato reazioni contrastanti: alcuni hanno criticato le parole riferite alla forma fisica della fan, mentre altri hanno interpretato l’episodio come un gesto di simpatia e umorismo.

Al Bano ha commentato l’accaduto sui propri canali social: “Io questo mondo non lo capisco più. È stato un momento di umorismo, peraltro anch’io sto a dieta. Ho provato a cantare per la signora, ho suggerito di farla passare oltre le transenne, poi le ho dato un consiglio buono, che applico anche io.” Il cantante ha poi aggiunto riflessioni sul ruolo dei social media: “I social? Andrebbero chiamati dissocial. Social vuol dire comunicare. Mi impensierisce un paese che critica un atto di simpatia per andare dietro a giudici che si nascondono dietro l’anonimato.”