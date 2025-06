Il candidato identificato con il codice 75KDVQZ517 è stato escluso in quanto ha dichiarato un’esperienza lavorativa presso una pubblica amministrazione con contratto a tempo indeterminato in una posizione funzionale per l’accesso alla dirigenza (ex categoria D, ora area dei funzionari e dell’elevata qualificazione) inferiore ai dieci anni richiesti dall’avviso.

I candidati contrassegnati dai codici N8QCSHGNXU e M3XBVEZ496 sono stati esclusi per mancanza di indicazioni specifiche riguardanti la “particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica”, come richiesto all’art. 2, comma 2, lettera c) dell’avviso pubblico. In particolare, non è stata indicata alcuna pubblicazione scientifica né elementi della formazione post-universitaria.