(ANSA). Faceva arrivare in Italia giovani connazionali con la promessa di un lavoro e di una nuova vita, ma una volta giunte sul territorio nazionale venivano ridotte in schiavitù. È quanto ha scoperto la Squadra Mobile della Questura di Napoli, al termine di una complessa indagine che ha portato all’arresto di una cittadina nigeriana, accusata di tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù.

Secondo quanto emerso, tra il 2017 e il 2021 la donna avrebbe adescato le vittime nel loro Paese d’origine con false prospettive lavorative. Una volta giunte in Italia, invece, le giovani venivano sottoposte a riti voodoo coercitivi e costrette a prostituirsi, con continue minacce e violenze.

Le vittime venivano private dei documenti e per “riscattare” la loro libertà era loro richiesto il pagamento di 25.000 euro, somma presentata come rimborso delle spese sostenute per il viaggio, a cui si aggiungevano interessi. Le donne erano obbligate a versare il denaro ricavato da prestazioni sessuali con clienti selezionati dalla stessa aguzzina.

L’arresto è avvenuto nel Foggiano, dove la donna è stata rintracciata e fermata dalla Polizia. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e altre vittime coinvolte nella rete di sfruttamento. ansa