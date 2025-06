Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Foggia – Dopo diversi anni di sospensione, dal prossimo 15 giugno torneranno a circolare i treni delle Ferrovie dello Stato sulla linea regionale Foggia-Manfredonia.

Questa riattivazione rappresenta un passo importante per il collegamento tra le due città, che negli ultimi anni era stato sostituito da servizi su gomma durante buona parte dell’anno.

La decisione di ripristinare i treni si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro della storica stazione di Manfredonia e della tratta ferroviaria, lunga circa 36 km.

Attualmente, sono previste sei corse giornaliere tra Foggia e Manfredonia, con un tempo di percorrenza di circa 34 minuti per tratta.

La ripresa del servizio ferroviario mira a migliorare la mobilità locale e a favorire lo sviluppo sostenibile della zona.

Per chi desidera conoscere gli orari dettagliati e i costi dei biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale di Trenitalia.

La riattivazione dei treni rappresenta un segnale positivo per la comunità locale e per tutti coloro che utilizzano quotidianamente questa tratta come alternativa ai mezzi su strada.

Il ritorno dei treni sulla linea Foggia-Manfredonia è atteso con entusiasmo da residenti e operatori economici, che sperano in una maggiore efficienza nei collegamenti e in un rilancio del trasporto pubblico locale.