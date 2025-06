Manfredonia, 23 maggio 2025 – In risposta a una situazione ambientale critica presso il Lido Bagni Romagna, il Comune di Manfredonia ha disposto un intervento urgente di messa in sicurezza dell’accesso all’area, teatro di un grave sversamento di rifiuti noti come ecoballe. La decisione è stata formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 954 del 23 maggio 2025, a firma dell’ing. Lucio Barbaro, dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile – Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche.

L’intervento si inserisce in un quadro delicato, dopo che – già a partire da dicembre 2023 – il Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Foggia aveva segnalato la presenza di ecoballe in località Sciale di Lauro, procedendo al sequestro delle aree. In seguito, nel corso del 2024, sono state autorizzate e avviate le attività di campionamento e caratterizzazione dei rifiuti, propedeutiche alla loro rimozione.

Tuttavia, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno recentemente evidenziato un rischio concreto e imminente di nuovi sversamenti, rendendo necessario un intervento tempestivo per mettere in sicurezza l’accesso all’area interessata.

L’intervento e l’affidamento diretto

Considerata l’urgenza, l’Amministrazione comunale ha deciso di affidare l’intervento alla ditta Murgo Michelangelo Srl, con sede a Manfredonia, per un importo complessivo di 1.220 euro (IVA inclusa). La spesa trova copertura nel bilancio 2025, al capitolo 4820.

L’intervento prevede misure immediate per impedire ulteriori accessi non autorizzati o sversamenti, con l’obiettivo di proteggere l’area in attesa delle operazioni di bonifica definitiva.

L’affidamento è stato disposto nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), trattandosi di un importo sotto soglia e di un’urgenza ambientale. È stato generato il codice CIG B701934009 per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, mentre il DURC dell’operatore risulta regolare.

Il servizio dovrà essere eseguito entro il 30 maggio 2025, con pagamento entro 30 giorni dalla fatturazione. L’atto di affidamento ha anche valore contrattuale ai sensi della normativa vigente.