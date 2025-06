Manfredonia: avviso pubblico per le attività food del centro storico. In arrivo schermature gratuite per i carrellati della differenziata

Manfredonia, 9 giugno 2025 – Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo verso il miglioramento del decoro urbano e della gestione dei rifiuti nel cuore della città. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1044 del 09/06/2025, firmata dall’Ing. Lucio Barbaro, dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto alle utenze non domestiche del settore food situate nel Centro Storico, finalizzato all’assegnazione gratuita di 30 schermature per contenitori carrellati dedicati alla raccolta differenziata.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di rafforzamento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, promosso dalla società in-house ASE S.p.A., beneficiaria di un contributo ottenuto nell’ambito del bando ANCI – Co.Re.Ve.. Le schermature in oggetto, pensate per contenere fino a due carrellati da 240 litri (uno per vetro e uno per plastica/metalli), saranno posizionate all’esterno delle attività selezionate, contribuendo così a migliorare l’estetica urbana e l’organizzazione della raccolta nei quartieri più frequentati della città.

I criteri di selezione

Potranno presentare domanda esclusivamente le attività non domestiche del settore alimentare ubicate nel centro storico, che risultino:

regolarmente iscritte al ruolo TARI ;

già titolari, o contestualmente richiedenti, occupazione di suolo pubblico onerosa per il posizionamento dei carrellati.

L’unico criterio di selezione sarà l’ordine cronologico di presentazione delle domande. La procedura di manifestazione di interesse resterà aperta fino al 19 giugno 2025, data oltre la quale non saranno accolte ulteriori richieste.

Un passo verso sostenibilità e decoro

Il provvedimento non comporta oneri economici per l’amministrazione comunale e si inserisce nell’azione più ampia di promozione della sostenibilità ambientale e del riutilizzo, come previsto dal D.Lgs. 205/2010 e dalla normativa in materia di trasparenza e gestione dei rifiuti urbani. L’avviso pubblico e il modulo di domanda sono disponibili negli allegati ufficiali del Comune. Una volta ultimate le assegnazioni, ASE S.p.A. provvederà alla consegna e al posizionamento delle schermature secondo un piano operativo già condiviso con gli uffici tecnici comunali.