Manfredonia: da domenica 15 giugno in vigore l’orario estivo per i parcheggi a pagamento, attivi anche nei festivi

MANFREDONIA – Scatta ufficialmente da domenica 15 giugno il nuovo regime orario per la sosta a pagamento nel territorio comunale di Manfredonia. Fino al 15 settembre, entrerà in vigore l’orario estivo, che comporta alcune novità importanti da tenere a mente, soprattutto per residenti e turisti in arrivo.

Parcheggi a pagamento anche nei giorni festivi

La principale novità riguarda l’estensione della tariffazione anche nei giorni festivi, inclusa la domenica. Una modifica che rende effettiva la sosta a pagamento per tutti i giorni della settimana, senza eccezioni.

Questo cambiamento è stato introdotto per regolamentare in modo più efficiente la grande affluenza estiva che interessa la città, specie nelle zone litoranee, e per garantire una rotazione più fluida dei posti auto.

Gli orari in dettaglio

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, i parcometri seguiranno il seguente orario giornaliero:

Mattina: dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Pomeriggio/sera: dalle ore 17:00 fino alle 24:00

Questi orari saranno validi sette giorni su sette, sia nei giorni feriali che festivi, senza alcuna distinzione. Al di fuori di queste fasce orarie, il parcheggio sarà gratuito.

Cosa devono sapere gli automobilisti

L’amministrazione comunale raccomanda la massima attenzione alla nuova regolamentazione per evitare spiacevoli sanzioni. Si invita dunque chiunque si trovi a parcheggiare in città – sia residenti che visitatori – a controllare sempre la segnaletica verticale nelle aree di sosta.

Inoltre, per agevolare il pagamento della tariffa, oltre all’uso delle monete è possibile utilizzare le app dedicate come BMove, che permettono di pagare la sosta in modo rapido e sicuro direttamente dal proprio smartphone.

Una misura attesa e necessaria

La decisione di estendere la tariffazione anche alla domenica e ai festivi nasce dall’esigenza di gestire il traffico e i flussi turistici durante la stagione estiva, periodo in cui Manfredonia registra un picco di presenze. L’obiettivo è evitare la sosta selvaggia, migliorare la circolazione urbana e incentivare un uso più consapevole delle aree di parcheggio.