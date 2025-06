Una nuova sfida professionale per Michele Ametta, manager sanitario di lungo corso e già figura di spicco del Policlinico Riuniti di Foggia, che è stato nominato direttore generale del centro medico diagnostico “Re Manfredi” di Manfredonia. Originario di Torremaggiore, Ametta porta con sé un bagaglio di esperienze che spaziano dalla sanità pubblica a quella privata, con incarichi di alto profilo che ne testimoniano la competenza e l’affidabilità gestionale.

Il percorso professionale di Ametta si è distinto soprattutto nel periodo trascorso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove ha ricoperto prima il ruolo di capo del personale e successivamente quello di direttore amministrativo. Un incarico particolarmente delicato è stato quello di commissario durante l’emergenza Covid, nel quale si è distinto per equilibrio e operatività in un contesto critico. Dopo l’esperienza al Miulli di Acquaviva delle Fonti e una parentesi nel Gruppo Salatto, Ametta ha ora deciso di assumere una nuova sfida manageriale nel settore della sanità privata.

Tecnologia, qualità e territorio

“Re Manfredi” è considerato uno dei centri diagnostici più avanzati della Capitanata. Situato a Manfredonia, svolge un ruolo essenziale per l’area del Gargano, offrendo prestazioni mediche di alta qualità e accessibili in tempi rapidi. “Il centro nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per la diagnostica avanzata sul territorio, garantendo un servizio efficiente e di alta qualità”, ha spiegato il nuovo direttore generale. “Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia, alla professionalità di un team medico ampiamente qualificato e al collegamento con strutture sanitarie di rilievo, il centro assicura esami precisi e affidabili, contribuendo a migliorare il percorso di prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti. Il territorio ha bisogno di questa struttura. Per noi è importante mettere in primo piano la salute dei cittadini”.

Un incarico strategico per il futuro del centro

La governance della struttura garganica ha sottolineato le ragioni della scelta di Ametta: “Possiede esperienza e competenze specifiche in linea con le esigenze della nostra società, incluse quelle relative alle relazioni pubbliche. Inoltre, è specializzato nell’attività di verifica e analisi degli strumenti normativi e di mercato, essenziali per valorizzare al massimo le potenzialità dell’azienda”.

La mission affidata al nuovo direttore generale sarà quella di “implementare e coordinare le attività, sviluppare progetti mirati alla crescita aziendale, mantenendo un focus sull’ottimizzazione dei costi e dei ricavi”. Un compito che Michele Ametta è pronto ad affrontare forte del suo profilo tecnico, manageriale e della profonda conoscenza del sistema sanitario regionale.