Orta Nova (Foggia)– La cittadina del Foggiano si è tinta di festa dopo la vittoria di Domenico Di Vito alle elezioni comunali. Con un risultato schiacciante, il candidato sostenuto dalle liste “Orta Nova per tutti”, “Orta Nova democratica” e “Orta Nova mi piace” ha conquistato la fascia tricolore con il 58,46% dei voti, consolidando così il suo mandato e la fiducia degli elettori.

Domenico Di Vito aveva già mostrato un forte consenso nel primo turno, ottenendo il 40,34% delle preferenze.

La sua campagna, caratterizzata da un forte impegno civico e proposte per lo sviluppo locale, ha saputo convincere una larga parte della popolazione ortese.

La vittoria definitiva arriva dopo uno scrutinio che ha visto il suo sfidante Dino Tarantino (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Tarantino Sindaco) ottenere 3.130 voti, pari al 41,54%.

Immediatamente dopo la proclamazione del risultato, nel comitato elettorale di Di Vito sono esplose le celebrazioni.

Supporters e volontari hanno festeggiato con entusiasmo questa importante vittoria che segna un nuovo capitolo nella storia politica di Orta Nova.

Il nuovo sindaco ha ringraziato gli elettori per la fiducia riposta in lui e ha promesso di lavorare con impegno per migliorare le condizioni della comunità.

“Questo risultato ci dà grande energia e responsabilità,” ha dichiarato Di Vito.

“Lavoreremo sodo per realizzare i nostri programmi e ascoltare le esigenze di tutti i cittadini.”

Ora l’attenzione si concentra sul futuro amministrativo di Orta Nova, con l’obiettivo di portare avanti progetti concreti per lo sviluppo economico, sociale e culturale del paese.

La cittadinanza si aspetta un impegno costante da parte del nuovo sindaco per rispondere alle sfide che attendono questa comunità in crescita.

