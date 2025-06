Foggia – La Provincia di Foggia si trova a fare i conti con un’emergenza ambientale e di manutenzione delle strade provinciali, dopo due anni di intensi interventi che hanno portato alla bonifica di numerose arterie abbandonate al degrado.

A lanciare l’allarme è il Presidente Giuseppe Nobiletti, che evidenzia come i fondi stanziati siano ormai esauriti e sottolinea la necessità di un intervento immediato da parte della Regione Puglia.

In una nota ufficiale, Nobiletti ha ricordato le operazioni di bonifica svolte sulle strade SP 24 (zona Foggia – confine con Rignano), SP 20 Lucera e SP 105 Troia.

“Il caso più grave è quello della SP24, dove abbiamo rimosso le eco-balle incendiate, segnalate anche dal Comune di Foggia,” ha spiegato il presidente.

“Sulle altre due strade abbiamo invece affrontato abbandoni di rifiuti più ordinari ma altrettanto impattanti.”

Gli interventi rientravano in un accordo quadro per la manutenzione e la bonifica ambientale, con una spesa complessiva di quasi 600 mila euro in due anni.

Tuttavia, ora le risorse sono finite e molte aree contaminate restano ancora da ripulire.

Per questo motivo, Nobiletti ha chiesto alla Regione Puglia uno stanziamento urgente di 2,8 milioni di euro destinati non solo alla bonifica delle ulteriori strade provinciali ma anche alle pertinenze degli edifici scolastici colpiti dall’abbandono dei rifiuti.

La Provincia ha inoltre coinvolto la Prefettura in un confronto con gli enti regionali, chiedendo un’azione concreta e rapida.

“Non ci siamo fermati alla richiesta: abbiamo attivato tutte le risorse disponibili e dimostrato con i fatti il nostro impegno,” ha affermato Nobiletti.

Ora aspettiamo una risposta politica forte da Bari. L’ambiente e la sicurezza dei nostri territori non possono più aspettare.”