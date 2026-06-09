Andria, Giovanna Bruno proclamata sindaca: «Insieme per umanizzare la quotidianità»

ANDRIA – Un momento carico di emozione ha segnato la cerimonia di proclamazione di Giovanna Bruno a sindaca di Andria. A rendere ancora più significativo l’evento è stato il gesto dei suoi figli, Chiara e Peppe, che l’hanno aiutata a indossare la fascia tricolore, simbolo del mandato amministrativo appena rinnovato.

Visibilmente commossa, Bruno ha ringraziato la cittadinanza per il consenso ottenuto, oltre 41mila voti, definendolo una responsabilità importante e non un semplice attestato di fiducia.

«Vi avevo chiesto di accompagnarmi nella realizzazione della più bella delle opere pubbliche: le persone, operai della quotidianità», ha dichiarato nel suo intervento, ripercorrendo il cammino amministrativo iniziato nel 2020, in piena emergenza sanitaria.

La sindaca ha ricordato come il suo primo insediamento sia avvenuto durante il periodo più difficile della pandemia, quando le restrizioni impedivano celebrazioni pubbliche e il Comune si trovava ad affrontare una delicata situazione economica. «Da allora abbiamo costruito e dato una svolta alla nostra comunità», ha affermato.

Nel suo discorso, Bruno ha ribadito il valore del dialogo con i cittadini, invitandoli a continuare a esercitare un ruolo attivo nel controllo e nella partecipazione alla vita amministrativa. «Continuate a dirmi quando sbaglio e aiutatemi a mantenere la rotta se dovessi perderla», ha sottolineato.

Un passaggio particolarmente intenso è stato dedicato ai momenti più dolorosi vissuti dalla comunità andriese negli ultimi anni. «Abbiamo provato a umanizzare quei dolori», ha spiegato la sindaca, richiamando l’impegno dell’amministrazione nel mettere al centro le persone più fragili e le situazioni di maggiore difficoltà.

Bruno ha inoltre ringraziato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver accolto l’invito a tornare ad Andria il prossimo 12 luglio, in occasione del decimo anniversario della tragedia ferroviaria che nel 2016 costò la vita a 23 persone. «Umanizzare il nostro quotidiano è stato il mio compito. Abbiamo scelto di mettere le persone al centro, soprattutto quando erano sole o dimenticate», ha evidenziato, rilanciando la visione di una città inclusiva e partecipata.

Nel finale del suo intervento, la sindaca ha rivolto un messaggio di unità alla comunità: «Avete scelto l’idea che nessuno ad Andria debba sentirsi ai margini. Andria non appartiene a chi la offende o la disprezza, ma a chi la ama ogni giorno».

Parole accolte dagli applausi dei presenti e culminate con una dichiarazione che sintetizza il significato del nuovo mandato amministrativo: «Andria è in buone mani: le nostre».

Lo riporta l’ANSA