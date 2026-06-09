FOGGIA – Cresce la tensione tra organizzazioni sindacali e management di ATAF Spa. Le segreterie aziendali di FILT CGIL e FAISA CISAL hanno inviato una formale diffida ai vertici dell’azienda contro l’introduzione della nuova turnazione estiva.

Nel documento le sigle sindacali contestano in particolare la soppressione dei turni strutturali del settore metano, definita una scelta grave che si aggiunge ad altre riduzioni già attuate nei mesi precedenti.

I rappresentanti dei lavoratori denunciano inoltre l’assenza di un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, accusando l’azienda di aver assunto decisioni unilaterali che comprometterebbero il clima di collaborazione tra le parti.

Per questo motivo FILT CGIL e FAISA CISAL chiedono l’immediato ripristino dei turni eliminati e l’apertura urgente di un tavolo di confronto. In caso contrario, annunciano iniziative di tutela nelle sedi competenti.

La diffida è stata indirizzata al presidente del CdA di ATAF, Domenico Morsuillo, ai vertici aziendali e ai responsabili operativi della società.