La vittoria di Floriana Natale al ballottaggio di San Giovanni Rotondo era considerata da molti analisti politici uno scenario plausibile. Più inattesa, invece, è stata la dimensione del successo elettorale, con la candidata del centrodestra capace di imporsi con oltre dieci punti percentuali di vantaggio sulla sfidante Rossella Fini.

Un risultato che, oltre a sancire l’affermazione della nuova sindaca, viene letto da diversi osservatori come una battuta d’arresto politica per l’asse rappresentato da Giuseppe Mangiacotti, Raffaele Piemontese e Matteo Masciale, figure considerate punti di riferimento del centrosinistra locale e provinciale.

Durante tutta la campagna elettorale, il fronte a sostegno di Floriana Natale ha lavorato per rafforzare il consenso e consolidare il vantaggio, puntando su una presenza costante sul territorio. Un impegno che, alla prova delle urne, si è tradotto nella conquista di Palazzo di Città con una vittoria netta.

Tra le figure che hanno accompagnato il percorso politico della neo sindaca si è distinto anche l’avvocato Pasquale Chindamo, protagonista del dibattito cittadino e spesso al centro del confronto politico per il suo ruolo nella fine anticipata dell’esperienza amministrativa dell’ex sindaco Filippo Barbano. Nonostante le polemiche, il voto sembra aver premiato soprattutto proposte e prospettive future, lasciando in secondo piano le contrapposizioni del passato.

Secondo diverse letture del risultato elettorale, a incidere sarebbe stato anche il malcontento maturato attorno alla figura di Giuseppe Mangiacotti, percepito con diffidenza da parte di alcuni gruppi politici, associazioni e settori sindacali tradizionalmente vicini al centrosinistra. Un contesto che avrebbe contribuito a rendere più difficile la corsa di Rossella Fini fin dalle prime settimane della campagna.

Al termine dello scrutinio, però, è arrivato anche un segnale di rispetto istituzionale. Le due candidate si sono incontrate in un clima disteso, scambiandosi un abbraccio e riconoscendo reciprocamente il responso democratico delle urne, con l’augurio di lavorare nell’interesse della comunità sangiovannese.

Il risultato ottenuto dal centrodestra potrebbe avere ripercussioni anche oltre i confini cittadini. Il voto di San Giovanni Rotondo è infatti già oggetto di riflessioni nei vicini comuni di San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico, chiamati alle urne tra primavera ed estate del 2027 per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Per molti osservatori, il messaggio arrivato dalle urne appare chiaro: gli elettori sembrano chiedere maggiore autonomia nelle dinamiche locali, mostrando una crescente distanza da candidature percepite come troppo legate alle logiche delle segreterie politiche provinciali e regionali.

La sconfitta del Partito Democratico, in quest’ottica, viene interpretata come un segnale politico rilevante. Una parte dell’elettorato avrebbe premiato una proposta ritenuta più radicata nel territorio e più vicina alle esigenze della comunità locale, penalizzando modelli considerati eccessivamente verticistici.

Pur restando differenti le dinamiche politiche dei singoli comuni garganici, il voto di San Giovanni Rotondo rappresenta un elemento di riflessione per tutte le forze politiche del territorio, chiamate nei prossimi mesi a ripensare strategie e alleanze.

Per il centrosinistra si apre ora una fase di analisi e riorganizzazione. Per il centrodestra, invece, la vittoria di Floriana Natale costituisce un importante slancio politico in vista delle prossime sfide amministrative, con lo sguardo già rivolto alle elezioni del 2027.

Lo riporta sangiovannirotondonews.it.